Критична ситуация: Бури, епидемия и срив в икономиката сковават Северна Корея

С евернокорейски градове на границата с Китай бяха наводнени тази седмица от силни дъждове и това може да влоши вече и без това критичната ситуацията с храните и икономиката на страната, предаде Ройтерс.

Буря с обилни дъждове връхлетя Североизточен Китай

Според севернокорейски държавни медии вчера в град Синуйджу е паднало най-голямото количество валежи за годината - 132,5 мм до 16 часа местно време. Видео материал показа автобуси и други превозни средства, които карат по наводнение кръстовища и пешеходци, които газят във водата.

Властите в източната провинция Северен Хамгьон следят качеството на водата, контролирайки работата на канализацията и предупредиха населението да изварява водата преди пиене, съобщи официалната информационна агенция КЦТА.

Северна Корея съобщи за епидемия от неуточнено чревно заболяване. Южнокорейските власти подозират, че става въпрос за холера или тиф. Комунистическата държава твърди, че вирусът на ковид се вкарва в страна чрез "чуждестранни обекти" пускани през границата й с Южна Корея.

Природните бедствия и епидемиите може да усложнят недостига на храни в Северна Корея, която е подложена на международни санкции заради ядрените си оръжия и програми.

