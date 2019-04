С кулпторът Кристо (Христо Явашев) ще опакова Триумфалната арка в Париж през следващата година, съобщиха френските власти, предава AFP, цитиран от "Фокус".

Роденият в България скулптор, прочут с опаковането на Райхстага в Берлин заедно с покойната си съпруга Жан-Клод, ще покрие масивния паметник с 25 000 метра сребристосин материал за рециклиране.



След това тя ще бъде свързана с червен шнур в продължение на две седмици следващия април, съобщи галерията за модерно изкуство "Помпиду Център“.



"Опаковката" ще съвпадне с голяма изложба в парижката галерия на творчеството на Кристо с Жан-Клод,

която ще бъде фокусирана върху това как те увиха най-стария мост във френската столица през 1985 година.

"Тридесет и пет години след като Жан-Клод и аз опаковахме Понт Ньоф, нямам търпение да работя отново в Париж на Триумфалната арка", каза 83-годишният Кристо.

В проекта няма да бъдат вложени публични средства, поясни френската национална служба за паметниците (CNM).

Вместо това опаковането на "Триумфалната арка" ще бъде финансирано от продажбата на подготвителните рисунки, проучвания и модели на Кристо и оригинални литографии на други теми“, добавиха от там.

Today Christo announced L'Arc de Triomphe, Wrapped (Project for Paris), on display April 6-19, 2020. For 14 days the Arc de Triomphe will be wrapped in 25,000 sq meters of silvery blue recyclable fabric and 7,000 meters of red rope. #ChristoParis pic.twitter.com/zOfhRhsqVH