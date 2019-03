Ф илм за Христо Явашев – Кристо открива 23-тия "София Филм Фест".

Режисьор на документалния филм е Андрей Паунов.

"Да ходиш по вода" проследява реализирането на един от най-мащабните арт проекти създавани някога. Лентата разказва за българина и как заедно със своя екип той създава арт инсталацията "Плаващите кейове”.

Инсталацията на Кристо е замислена за първи път през 1970 г. от него и покойната му съпруга Жан-Клод. "Да ходиш по вода“ вече излиза по кината в Италия, Франция, Холандия, Швейцария, Австралия, Канада, а през май излиза на голям екран и в САЩ.

Режисьорът Андрей Паунов разказва, че Кристо сам се е обърнал към него с предложението да създаде филма. "Понякога хубавите неща се случват от много места! За Кристо е важно да се документира такъв проект, защото той се случва само за 16 дни. След това, което остава е филма", споделя Паунов пред NOVA.

Историята на "плаващите кейове" в час и половина.

"Филмът имаше 850 часа суров материал. Има 12 екипа, които са снимали по него които са щъкали навсякъде през цялото това нещо", добавя режисьорът. "Кристо не е човек, който може да бъде описан и вкаран в едно изречение. Той е много неща! Една буря сам по себе си! Този филм е негов портрет, който показва всички неща в него”, допълва Паунов за българския артист.

‘Walking on Water’ documentary about Christo’s Floating Piers to be shown at Sofia Film Fest https://t.co/i6dkRl6Gvc pic.twitter.com/fXiZ964Ugs

Режисьорът споделя, че това е филм, "правен за публика”. Целта му била да комуникира с нея - да е достъпен. Според него, филмът дава уникална възможност да се вникне в кухнята на такъв артист като Кристо и той допълва, че "няма много останали като него”.

Той определя посланието на филма като "една покана за разходка с Кристо по вода".

Плаващи кейове на Кристо бяха с дължина 3 километра в езерото Изео в Италия. Плаващата пътека беше широка 16 метра и свързваше брега с островите Монте Изола и Сан Паоло. За направата на пътеката бяха използвани 220 000 полиетиленови кубове, покрити с над 100 000 квадратни метра жълто-оранжев плат. За 16 дни "Плаващите кейове“ са посетени от над 1 200 000 души, а след приключването на мащабния проект всички компоненти са рециклирани.

Прожекция "Да ходиш по вода“ ще бъде представена на 7 март в Зала 1 на НДК.

"Christo - Walking on Water," the documentary by Andrey M Paounov hits theaters in Germany on April 11. See the trailer released by @AlamodeFilm. pic.twitter.com/uxIK4V3A5p