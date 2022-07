Кристално сините води на Бахамите се оцветиха в кафяво, ето защо (ВИДЕО/СНИМКИ)

К ораб, доставящ гориво до курортния остров Great Exuma на Бахамските острови, е разлял около 950 тона гориво, заяви действащият министър-председател на страната пред парламента в сряда.

Остров Exuma е известен със своите бели пясъчни плажове и кристално сини води, както и плажове, където туристите могат да плуват с прасета.

Не стана ясно какво е въздействието на разлива върху околната среда. Властите си сътрудничат в усилията за смекчаване на пораженията от разлива и правят всичко възможно такива инциденти да не се случват отново, добави премиерът Филип Дейвис.

Oil Spill on Exuma



A birds-eye view of an oil spill on the area of Georgetown, Exuma.



This is a developing story.



📸: Reno Curling Photography#ournews_jul20 pic.twitter.com/65cwwoCeCS