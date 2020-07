Кристалина Георгиева: Глобалната икономика не е излязла от кризата

"Въпреки някои признаци за възстановяване, глобалната икономика е изправена пред продължителни предизвикателства, включително възможността за втора вълна от COVID-19, а правителствата трябва да запазят своите програми за подкрепа", заяви в четвъртък ръководителят на МВФ Кристалина Георгиева, цитирана от АФП, предаде БГНЕС.

Кристалина Георгиева: "Тази криза е безподобна"

Дейностите "започнаха постепенно да се засилват. Но ние все още не сме излезли", каза Георгиева в послание до министрите на финансите на Г-20 преди срещата им през уикенда в Саудитска Арабия.

