А встралийската полиция арестува мъж, намушкал жена и преследвал няколко други в централната част на Сидни днес.

Меган Хейли разказа, че мъж с голям кухненски нож е преследвал няколко души в обичайно оживен бизнес район, а „петима или шестима души са тичали зад него, гонейки го, опитвайки се да го спрат, хванали го и го обградили” със столове и пластмасова щайга.

Снимки, излъчвани от австралийски медии, показаха, че мъжът скача на покрива на автомобил, размахвайки нож и крещейки „Аллах Акбар” и „застреляйте ме”.

Полицията в Сидни съобщи, че мъжът е задържан, а пострадалата жената е в стабилно състояние.

#BREAKING: A man has been detained in Sydney after an alleged attack on York St. #TDE7 pic.twitter.com/UDZNynMD3x