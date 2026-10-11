Котаракът Лари претърпя операция, но вече се завърна на „Даунинг стрийт“ 10

В едомственият котарак в канцеларията на британските премиери Лари е претърпял операция, но вече е добре, съобщи британската медия Ай Ти Ви.
Лари е бил опериран, за да му бъде отстранена киста. Той вече се е прибрал у дома и отново обикаля на воля из и около канцеларията на премиера и се е посветил на основната си задача да лови мишки.
Our Chief Mouser Larry is back at Downing Street following a minor operation, and is recovering well. He is feline much better but taking things one paw at a time. We are grateful to the vets for their outstanding care. https://t.co/ScZ82a5o7n— UK Prime Minister (@10DowningStreet) October 9, 2026
Лари е на 19 години. Тази година се навършиха 15 години, откакто той живее на „Даунинг стрийт“ 10, където през този период се смениха редица премиери – Дейвид Камерън, Тереза Мей, Борис Джонсън, Лиз Тръс, Риши Сунак, Киър Стармър, а сега на власт е Анди Бърнам.