Кой е Луче? - Аниме талисманът на Католическата църква

В атиканът представи нов талисман на Католическата църква с надеждата да привлече младите хора - анимационен герой на име Луче.

Архиепископ Рино Фисикела казва, че талисманът, наречен Луче, е „създаден от желанието да навлезе в света на попкултурата, толкова обичан от нашите млади хора“.

Наречен на латинската дума за светлина, талисманът е проектиран от Симоне Легно, италиански съосновател на лайфстайл марката Tokidoki, която е вдъхновена от японската култура. Той също така е автор на дизайна на „приятелите на Луче“ - пилигримите Фе, Син и Скай.

Архиепископът описа дизайнерските характеристики на Луче като „типичните елементи на поклонника“, посочвайки неготивте „блестящи очи“ и „символ на надеждата на сърцето“.

„Образът представлява щастлив съюз между християнските символи и японската култура“, добави той.

Според Католическата информационна агенция в сряда на конгреса на комиксите и игрите в Лука, Италия, Ватиканската дикастерия за евангелизацията ще организира пространство, посветено на „Луче и приятели“.

Това е първото участие на ватикански дикастър в подобно събитие, което според архиепископа „ще ни позволи да говорим на младите поколения за темата за надеждата, която е по-централна от всякога в евангелското послание“.

Луче ще бъде и талисманът на Ватикана за Експо 2025 в Осака, Япония, където Светият престол - ръководният орган на Католическата църква - ще бъде домакин на павилион в сътрудничество с Италия.

В Католическата църква юбилеят е специална година на прошка и помирение и обикновено се чества на всеки 25 години. Тя ще започне на Бъдни вечер 2024 г. и ще приключи на 6 януари 2026 г.

