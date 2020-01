Коалиционният договор между десни и Зелени в Австрия - "най-доброто от два свята"

Новото коалиционно правителство в Австрия положи клетва. В него влизат консерватори и за пръв път партията Зелените, предава ДПА.

Кабинетът на консервативния канцлер Себастиан Курц и вицеканцлера от Зелените Вернер Коглер е и първото, в който жените са мнозинство.

Петнадесетте министри, 8 от които са жени, положиха клетва пред президента Александер ван дер Белен.

Начело на военното ведомство застава Клаудия Танер, а Сузане Рааб ще ръководи интеграцията на мигрантите. Алма Задич, 35-годишната дъщеря на босненски бежанци оглави министерството на правосъдието и стана първият министър в Австрия с мигрантски произход.

Finland's Sanna Marin's reign as world's youngest head of government is over after just 4 weeks. Austria's Sebastian Kurz returned to power today, for his second stint as Chancellor. He is 33, and 10 months younger than Marin.

