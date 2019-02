С евернокорейският лидер Ким Чен Ун и американският президент Доналд Тръмп не постигнаха споразумение по въпроса с денуклеаризацията на Корейския полуостров по време на втората им официална среща в Ханой, Винетнам, предаде Ройтерс.

"Не беше постигнато споразумение този път, но екипите и на двете страни ще де се срещнат и в бъдеще", заяви секретарят на Белия дом Сара Сандърс.

Двамата лидери напуснаха срещата в отделни коли и без церемония по подписването след сутрешната среща при закрити врати.

По график трябваше да има работен обяд и церемония по подписването, но те бяха премахнати от програмата в последната минута, като от Белия дом отказаха да дадат повече информация за промените в графика. Стана ясно, че Тръмп ще даде пресконференция в 07:00 ч. централно гринуичко време.

