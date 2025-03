Какво е състоянието на папа Франциск

П апа Франциск си почина добре през нощта и е в стабилно състояние, докато се бори с двустранна бронхопневмония в болница за 18-и ден, съобщиха от Ватикана в понеделник (3 март), предаде агенция Reuters.

88-годишният понтифекс вече не се нуждае от използване на механична вентилация за дишане и е без температура,

съобщи Ватикана в последната си медицинска информация в неделя вечерта.

„Папата си почина добре през цялата нощ“, се казва в едноредова бележка от Ватикана в понеделник сутринта, в която не се предоставят повече подробности. Пълна медицинска информация за състоянието на папата се очаква тази вечер.

Главата на римокатолическата църква

беше приет в римската болница Джемели на 14 февруари с тежки респираторни проблеми,

които бързо се превърнаха в двустранна бронхопневмония – сериозна инфекция в двата бели дроба, която може да ги възпали и остави белези, което затруднява дишането.

Новините от Ватикана за състоянието на папата придобиха по-оптимистичен тон от петък, когато папата получи свиване на дихателните си пътища, подобно на астматичен пристъп, което наложи да бъде аспириран. В неделя вечерта Ватикана съобщи, че състоянието на папата е стабилно и той вече не се нуждае от използването на това, което беше описано като „неинвазивна механична вентилация“.

I would like to thank you for your prayers, which rise up to the Lord from the hearts of so many faithful from many parts of the world. I feel all your affection and closeness and, at this particular time, I feel as if I am “carried” and supported by all God’s people.