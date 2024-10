Колекционерът на мозъци: От погребален агент до молекулярен палеонтолог

А лександра Мортън-Хейуърд, погребален агент и молекулярен палеонтолог, притежава уникална и забележителна колекция – единствена по рода си в света. Тази колекция от древни човешки мозъци, някои на възраст до 8000 години, се използва за иновативни проучвания, които имат потенциала да променят съвременната медицина, предаде The Guardian.

Със своята работа, Мортън-Хейуърд се опитва да разгадае мистерията, която векове наред обърква археолозите: защо при някои древни скелети, въпреки липсата на всякаква мека тъкан, мозъкът остава запазен? Тя весело го описва като „мозък, тракащ в череп“, и решително се заема с разкриването на причините.

Използвайки модерни технологии като масспектрометрия и ускорители на частици, тя ръководи проучване, което има за цел да разбули молекулярните механизми, позволяващи на тези мозъци да оцелеят по-дълго от Стоунхендж или Голямата пирамида в Гиза.

Това изследване има потенциала да разкрие не само тайните на миналото, но и да промени съвременната медицина.

Мортън-Хейуърд предполага, че молекулярните процеси, които увреждат мозъка ни по време на живота, всъщност могат да играят роля в неговото запазване след смъртта – откритие, което може драстично да промени нашето разбиране за стареенето и невродегенеративните заболявания.

🤩Thrilled to be in the @guardian today! The article covers my #research using ancient brains and #proteins to better understand decomposition for #forensics and #archaeology - and living with #cluster headache as a working scientist 💪https://t.co/UKn8BftdZo