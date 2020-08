Как човек беше изложен в клетка за маймуни в САЩ

О та Бенга е отвлечен от територията, която сега носи името Демократична република Конго, през 1904 г. и отведен в САЩ, за да бъде изложен в зоологическа градина, пише Би Би Си.

Повече от век след като привлича международното внимание с поставянето на младия африканец в клетката на маймуните, зоопаркът „Бронкс” в Ню Йорк най-накрая изрази съжаление за станалото.

Кристиан Сампер, президент и изпълнителен директор на Обществото за опазване на дивата природа, обеща, че организацията, която управлява зоопарка, ще се ангажира с пълна прозрачност по отношение на случилото се.

Бенга е освободен в края на 1906 г. в резултат на нарастваща критика към управата на зоопарка, както в САЩ, така и по света.

Документи разкриват, че по онова време от „Бронкс” са се опитали да прикрият случая, като дори са обсъждали да създадат история, според която африканецът е бил служител в зоологическата градина.

Отвлечен от американска търговска експедиция в тогавашната белгийска колония Конго, Бенга е на 12 или 13 години, когато е откаран в Ню Орлиънс и показван на Световния панаир в Сейнт Луис.

През септември 1906 г. той е изложен за 20 дни в нюйоркския зоопарк „Бронкс”, привличайки огромни тълпи.

В последствие е освободен и изпратен в дом за сираци. После учи в богословската семинария и завършва колежа за чернокожи студенти във Вирджиния.

През март 1916 г. се застрелва с пистолет. Смятало се, че е бил на възраст около 25 години.

Същата година статия в „Ню Йорк Таймс” обявява излагането му в клетката на маймуните за „градска легенда”.

Написаното, разбира се противоречи на многобройните статии, които десетилетие по-рано се появяват във вестниците в САЩ и в Европа.

Самият „Ню Йорк Таймс” пише през 1906 г.: „Бушмен споделя клетка с маймуни в зоопарка „Бронкс”.

А през 1992 г. дори се появява книга, в която се твърди, че всъщност Бенга и похитителите му били приятели, а африканецът заминал в САЩ доброволно.

От документите става ясно, че Уилям Хорнадей, основател на зоологическата градина, засипал с кости пода на клетката, в която се намирал Ота Бенга, за да създаде впечатление за канибализъм и дори се хвалел, че африканецът има „най-добрата стая в маймунската къща”.

Навремето зоологическата градина в Бронкс се превръща в един от най-влиятелните разпространители на измислени теории за расовата непълноценност, които все още резонират в общественото съзнание в САЩ.

