Изтребител F-35 се разби в САЩ

И зтребител F-35 се е разбил във военновъздушна база „Хил“, южно от Огден, щата Юта, съобщи 388-о изтребително крило. Пилотът е катапултирал успешно, а след това е откаран в местен медицински център.

Изтребителят се е разбил около 18:15 ч. местно време в северния край на пистата на базата.

#BREAKING Officials confirm an F-35 went down this evening. Just spoke to a witness who saw the crash near Hill Air Force Base.

This picture was sent to us by Tyler Okelberry @KSL5TV pic.twitter.com/ahtT9yV9ws