Израел заплаши да отмъсти: Изглежда това е бил внимателно планиран военен отговор

И зраел заплаши с ответен удар и той дойде преди зазоряване в петък сутринта.

Ще видим какво ще се случи през следващите часове, но ранните индикации предполагат, че това са били ограничени удари по умишлено избрани цели - ако това е така, тогава това не изглежда да е опустошителната реакция, за която предупреди израелският военен кабинет.

Това посочва авторът на Sky News Алистър Бънкол.

Иран отправи ядрено предупреждение към Израел

Има допълнителни съобщения за експлозии, чути в Ирак и Сирия, но все още няма доказателства за удари - тези експлозии вероятно са били звукови гърмежи, причинени от израелски самолети, пробиващи звуковата бариера, въпреки че има много проирански милиции в този регион и те биха били лесен избор за израелските военновъздушни сили.

Изглежда, че един удар е нанесен върху въздушна база извън Исфахан, която е свързана с иранската самолетостроителна промишленост - ако това е била целта, тогава изглежда, че е била внимателно избрана като отговор на дроновете, летели в Израел в събота вечерта, пише Бънкол.

Исфахан е близо до едно от ядрените съоръжения на Иран - въпреки че това не изглежда като нападение срещу ядрения обект, което би било много по-сериозно, смята той.

Israel threatened to retaliate - and it appears to have been a carefully chosen response



Read more⬇️



https://t.co/K1P8WYF1GL