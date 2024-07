Полицията издирва заподозрян след убийството на три жени в Хартфордшир

Т ри жени са убити в английското градче Хертфордшър. Предполагаемото оръжие, използвано в престъплението, е арбалет.

От полицията съобщиха, че спешно се опитват да открият 26-годишния Кайл Клифърд, който се издирва във връзка с инцидента.

Служителите са били повикани в имот в Ashlyn Close, Bushey, малко преди 19:00 ч. във вторник.

Откриват три жени, за които се предполага, че са роднини, със сериозни наранявания, които малко по-късно издъхват.

Полицията в Хертфордшир съобщи, че разследва тройното убийство и "активно издирва" Клифърд, който е от Енфийлд, Северен Лондон.

Manhunt under way for Kyle Clifford after three women murdered at a house in Bushey, just north of London. Police say: "If you believe you see him, please do not approach him and dial 999 straight away. He may still be in possession of a weapon."https://t.co/CVAitURtAr pic.twitter.com/aStcX4QQHn