Италия провежда държавно погребение на Берлускони (СНИМКИ)

И талия се готви да се сбогува с бившия министър-председател Силвио Берлускони, като на държавното погребение на милиардера в Милано присъстват хиляди хора, предаде АФП.

Церемонията по погребението на Берлускони, който почина в понеделник на 86-годишна възраст, се провежда в готическата катедрала "Дуомо" в града.

Good morning from Milan, where in a few hours Silvio Berlusconi’s funeral will take place.



It will be a state funeral with military honours - a tribute normally reserved for Popes and military heroes.



Join us on @BBCNews for live coverage pic.twitter.com/J3qgr67goH