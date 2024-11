Ще изчезне ли Индия под Китай?

О тношенията между Индия и Китай неведнъж са били подлагани на изпитание от един основен въпрос: Къде започва нашата земя и къде свършва вашата? Граничните спорове между двете ядрени сили неведнъж са стигали и до въоръжени сблъсъци помежду им, пише Deutsche Welle.

Сега едно предаване на индийската новинарска телевизия NDTV разпали страстите в страната. В него беше обяснено как Индия губи земя в полза на Китай вследствие на движението на тектоничните плочи в този регион на света.

India and China are neighbors that for centuries have disagreed over certain stretches of their shared borders. Indian commentators now suggest the countries' shared tectonic plates are moving unfairly in China’s favor. 🤯https://t.co/Urjy8CDUHM