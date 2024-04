Инцидент с кабинков лифт в Турция, има жертва и ранени

Е дин човек загина, а десет бяха ранени, след като стълб, поддържащ въжената линия на кабинков лифт, се срути край турския курортен град Анталия.

Една от кабинките по линията Сарису-Тунектепе е паднала в скалиста местност при срутването, съобщи министърът на вътрешните работи на Турция Али Ерликая.

MOMENT OF TERRIFYING CABLE CAR COLLAPSE IN TURKISH RESORT CITY OF ANTALYA



today, at 5:30pm - local

Pylon failure in cable car system resulted in 1 fatality and 7 injuries. Helicopters and emergency crews



