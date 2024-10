Икономиката на Путин наближава „точката на прегаряне"

С поред нов анализ разходите за пълномащабното нахлуване на Владимир Путин в Украйна, както и очевидните му планове за продължаване на войната, застрашават руската икономика от „прегаряне“.

Тази оценка на Института за изследване на войната (ISW) последва решението на руската централна банка, ръководена от Елвира Набиулина, да увеличи основния си лихвен процент с 2 процентни пункта до 21% - най-високото ниво в съвременната руска история.

„Икономиката и военните усилия на Русия са подложени на все по-голямо напрежение“, заяви ISW в актуализирана информация в неделя, като отбеляза, че това ще „поставя все по-остри предизвикателства“ пред способността на Путин да поддържа войната в дългосрочен план.

Основният лихвен процент на Русия в момента е с 1 пункт по-висок от извънредното ниво от 20 % след началото на войната през февруари 2022 г. на фона на сътресенията от санкциите и икономическата изолация от страна на Запада - и може да се повиши.

От Newsweek уточняват, че са се свързали с Централната банка на Русия за коментар.

„Основният проблем е, че това допълнително ще натежи на инвестициите в частния сектор, които вече започнаха да отслабват, тъй като разходите по заемите вече надхвърлят рентабилността в много сектори“, заяви пред Newsweek Василий Астров, старши икономист във Виенския институт за международни икономически изследвания.

