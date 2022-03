Южна Корея вероятно приключва сближаването със Северна Корея

К андидатът на консервативната опозиционна партия "Силата на народа" Юн Сук-йол спечели президентските избори в Южна Корея, съобщи агенция Йонхап, цитирана от Ройтерс. Юн излиза победител с много малка преднина пред кандидата на управляващата партия.

Някои обаче се притесняват, че новият президент ще е по-твърд в политиката си към Северна Корея.

Пак Йон-ман казва, че надеждите му да отвори отново шивашката си фабрика в междукорейския икономически комплекс в Кесон, Северна Корея, вече са „съвсем немислими“ след избирането на консерватора Юн Сук-йол за президент на Южна Корея. Комплексът, където работеха 124 южнокорейски компании и който даваше работа на 55 хиляди севернокорейци, бе затворен в началото на 2016 г., след като Северът изстреля ракети и извърши ядрен тест.

Неговото повторно отваряне е един от многото опити за сближаване, които изглежда ще бъдат прекратени в обозримото бъдеще заради засилването на конфронтационните стъпки и заканата на Юн да заеме по-твърда линия спрямо Севера.

Conservative South Korean opposition candidate Yoon Suk-yeol was elected president, edging out the ruling Democratic Party's Lee Jae-myung in one of the closest fought races in recent history https://t.co/TBjeX7XpvK pic.twitter.com/hK4fBIxo7V — Reuters (@Reuters) March 9, 2022

„Надявах се на чудо. Но се опасявам, че при управлението на Юн отношенията между Южна и Северна Корея само ще се влошат, дори до ниво, в което ще има провокации“, казва Парк.

Победата на Юн може да е пирон в ковчега на политиката за сближаване със Севера на отиващия си президент Мун Дже-ин, който не успя да постигне значителен напредък. Бившият прокурор Юн, който няма опит във външната политика, е обещал силова военна стратегия и е казвал, че изпреварващите удари са може би единственият начин да се предотврати изстрелването на севернокорейска хиперзвукова ракета.

Екипът на избрания президент казва, че ще поднови преговорите със Северна Корея, при условие че тя предприеме конкретни стъпки към денуклеризация. Те призовават също за укрепване на възпиращата военна мощ и задълбочаване на връзките със САЩ.

Here’s what you need to know about South Korea’s new president Yoon Suk-yeol https://t.co/aIyGXMKpQl — The Washington Post (@washingtonpost) March 10, 2022

Президентското управление на Юн може да бъде съпроводено с разгорещена реторика, но анализатори и съветници в предизборния щаб казват, че Северна Корея вече е поела курс към ескалация, поне в краткосрочен план, независимо от това кой обитава президентския дворец на Юг. Северна Корея извърши през януари рекорден брой ракетни изпитания и дава знак, че ще поднови тестове на ядрени бомби и междуконтинентални балистични ракети, а също така се кани да изпрати в орбита шпионски спътник. Международни наблюдатели съобщават за активна дейност около главния ядрен реактор и полигон в Северна Корея.

САЩ са заявили, че искат преговори без предварителни условия. Но Северна Корея казва, че тези заявки са неискрени, след като Вашингтон и Сеул водят „враждебна политика“ на военни маневри, въоръжаване и санкции.

През първите месеци на своя мандат Мун бе изправен пред едно от най-високите нива на напрежение след Корейската война през 1950-53 г.

How South Korea’s Yoon Suk-yeol capitalized on anti-feminist backlash to win the presidencyhttps://t.co/OsuSzSpqPF — TIME (@TIME) March 10, 2022

Севернокорейският водач Ким Чен-ун внезапно обяви, че неговият ядрен арсенал е готов и предприе дипломатическа офанзива, довела до безпрецедентно разведряване между САЩ и Северна Корея. Но след провала на срещата в Ханой между Ким и тогавашния президент на САЩ Доналд Тръмп южнокорейският президент видя, че шансовете за траен мир се изпаряват и така се зачеркват надеждите на мнозина, инвестирали в обещанието за презгранично сътрудничество. Северът ставаше все по-недоволен от неспособността на Мун да убеди американските си съюзници да смекчат санкциите, така че да е възможно икономическо сътрудничество. САЩ обаче са казали, че няма да има никакво облекчаване на санкциите без някакви стъпки на Северна Корея към отказ или ограничаване на нейния ядрен и ракетен арсенал.

Малко е вероятно връзките с Пхенян да са предно място в дневния ред на Юн. В страната си той е поставен под натиск заради ръста на цените на жилищата, задълбочаването на неравенството и факта, че поколение от млади и образовани избиратели нямат достатъчно добра работа. "Трябва да се запитаме дали южнокорейското общество би подкрепило междукорейския икономически проект, който вероятно ще бъде по-голямо икономическо бреме за Юга, отколкото за Севера“, казва Су Ким, бивш анализатор в ЦРУ по севернокорейските въпроси и настоящ сътрудник в мозъчния тръст „РАНД корпорейшън“.