Хищник е забелязан и край латвийската граница в Естония

Б ездомна пума е била забелязана в горите на югоизточна Естония, съвсем близо до латвийската граница, съобщава Естонското дружество за защита на животните, цитирани от tv3.lv.

„На телефонната линия за помощ е подаден сигнал, че е видяна пума в окръг Ройге, в непосредствена близост до Латвия“, съобщиха от организацията. По думите на очевидец животното е било забелязвано няколко пъти.

Зоолозите обаче подхождат с известна предпазливост и не изключват възможността да става дума за друг вид.

„Хората не познават добре дивите животни. Напълно възможно е да е бил рис – той може да изглежда много подобно на пума“, коментира зоологът Мати Кял.

Според местния новинарски портал Vorumaateataja, няколко жители на селцето Мисо също са видели хищника.

Подобна ситуация се наблюдава и в България, където вече няколко седмици се издирва опасен хищник. Жителите на няколко населени места сигнализираха за животното. Засега проверките на експертите и горските служби не са довели до откриването му, но издирването продължава активно. В сряда беше разпространен клип от дупнишкото село Крайници, на който се вижда животно, приличащо на голяма черна котка.

Sociālajos tīklos izskanējis apgalvojums, ka Reuges apriņķī, netālu no Latvijas robežas, redzēta puma. https://t.co/8L3s25Htis — TV3 Ziņas (@TV3zinas) September 4, 2025

Бягство от зоопарк или частна колекция?

Ако наистина става дума за пума, най-вероятно животното е избягало от зоопарк или частна колекция. Естонски медии съобщават, че подобен случай вече е регистриран в Латвия. Въпреки това зоолозите съветват хората да приемат новината със скептицизъм. В миналото е имало сигнали, при които обикновени домашни котки са били обърквани с екзотични видове.

Приспособимост и заплахи

Ако животното действително е пума, специалистите смятат, че вероятно е свикнало с човешка храна и няма да е трудно да бъде уловено. „Такова животно би било хранено от хора и не би проявило агресия към тях“, обясни Кял.

Зоологът Алексей Туровски допълни, че различните подвидове пуми имат различна способност да се адаптират: „Канадската пума би се чувствала отлично в естонските гори. Патагонската – вероятно още по-добре. Но ако е представител на тропически подвид, тогава оцеляването ѝ тук би било по-трудно.“

И двамата експерти са единодушни, че при нормални обстоятелства пума не представлява пряка заплаха за хората.

„Ако е била отглеждана като домашен любимец в продължение на поколения, тя свързва хората с храна и грижи. Пума няма сама да нападне човек“, уточни Туровски.

Въпреки това Кял предупреждава, че срещите в гората могат да крият рискове: „Обикновено животното избягва контакт, но ако бъде притиснато в ъгъла, ситуацията може да стане опасна.“

Както пумата, така и рисът се хранят със сърни, зайци и други горски животни. Ако наистина пумата обитава района, тя може да влезе в пряк конкурентен конфликт с местните рисове.

Zoologists skeptical about 'puma' sighting in South Estonia#estonia https://t.co/rSo1uxjKBY — ERR News (@errnews) September 3, 2025

Според експертите животното може да е попаднало в региона чрез частни колекционери. „Зоологическите градини не купуват и не продават такива хищници, но частни лица могат да ги поръчват онлайн. Наскоро в Самсала беше докарана пума, за която се строи по-голямо заграждение за зимата. Не е изключено и в Латвия някой да е придобил такова животно“, обясни Кял.

Той предупреди, че тази практика е рискова: „Когато са малки, изглеждат сладки и игриви. Но когато достигнат полова зрялост, могат да станат опасни.“

Туровски допълни, че законът позволява на частни лица да отглеждат и други екзотични видове, като сервала – африканска саванна котка, която може да скача до три метра височина. „Това са сериозни и потенциално опасни животни, дори ако се отглеждат като домашни любимци“, отбеляза зоологът.