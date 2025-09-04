Свят

Хищник е забелязан и край латвийската граница в Естония

Естонски медии съобщават, че подобен случай вече е регистриран в Латвия

4 септември 2025, 11:24
Хищник е забелязан и край латвийската граница в Естония
Източник: iStock

Б ездомна пума е била забелязана в горите на югоизточна Естония, съвсем близо до латвийската граница, съобщава Естонското дружество за защита на животните, цитирани от tv3.lv.

„На телефонната линия за помощ е подаден сигнал, че е видяна пума в окръг Ройге, в непосредствена близост до Латвия“, съобщиха от организацията. По думите на очевидец животното е било забелязвано няколко пъти.

Зоолозите обаче подхождат с известна предпазливост и не изключват възможността да става дума за друг вид.

„Хората не познават добре дивите животни. Напълно възможно е да е бил рис – той може да изглежда много подобно на пума“, коментира зоологът Мати Кял.

Според местния новинарски портал Vorumaateataja, няколко жители на селцето Мисо също са видели хищника.

Подобна ситуация се наблюдава и в България, където вече няколко седмици се издирва опасен хищник. Жителите на няколко населени места сигнализираха за животното. Засега проверките на експертите и горските служби не са довели до откриването му, но издирването продължава активно. В сряда беше разпространен клип от дупнишкото село Крайници, на който се вижда животно, приличащо на голяма черна котка.

  • Бягство от зоопарк или частна колекция?

Ако наистина става дума за пума, най-вероятно животното е избягало от зоопарк или частна колекция. Естонски медии съобщават, че подобен случай вече е регистриран в Латвия. Въпреки това зоолозите съветват хората да приемат новината със скептицизъм. В миналото е имало сигнали, при които обикновени домашни котки са били обърквани с екзотични видове.

  • Приспособимост и заплахи

Ако животното действително е пума, специалистите смятат, че вероятно е свикнало с човешка храна и няма да е трудно да бъде уловено. „Такова животно би било хранено от хора и не би проявило агресия към тях“, обясни Кял.

Зоологът Алексей Туровски допълни, че различните подвидове пуми имат различна способност да се адаптират: „Канадската пума би се чувствала отлично в естонските гори. Патагонската – вероятно още по-добре. Но ако е представител на тропически подвид, тогава оцеляването ѝ тук би било по-трудно.“

И двамата експерти са единодушни, че при нормални обстоятелства пума не представлява пряка заплаха за хората.

„Ако е била отглеждана като домашен любимец в продължение на поколения, тя свързва хората с храна и грижи. Пума няма сама да нападне човек“, уточни Туровски.

Въпреки това Кял предупреждава, че срещите в гората могат да крият рискове: „Обикновено животното избягва контакт, но ако бъде притиснато в ъгъла, ситуацията може да стане опасна.“

Както пумата, така и рисът се хранят със сърни, зайци и други горски животни. Ако наистина пумата обитава района, тя може да влезе в пряк конкурентен конфликт с местните рисове.

Според експертите животното може да е попаднало в региона чрез частни колекционери. „Зоологическите градини не купуват и не продават такива хищници, но частни лица могат да ги поръчват онлайн. Наскоро в Самсала беше докарана пума, за която се строи по-голямо заграждение за зимата. Не е изключено и в Латвия някой да е придобил такова животно“, обясни Кял.

Той предупреди, че тази практика е рискова: „Когато са малки, изглеждат сладки и игриви. Но когато достигнат полова зрялост, могат да станат опасни.“

Туровски допълни, че законът позволява на частни лица да отглеждат и други екзотични видове, като сервала – африканска саванна котка, която може да скача до три метра височина. „Това са сериозни и потенциално опасни животни, дори ако се отглеждат като домашни любимци“, отбеляза зоологът.

Пума Естония Зоолози Диви животни Рис Латвия Екзотични домашни любимци Защита на животните Приспособяване
Последвайте ни

По темата

Срив на Google по света, засегна и България

Срив на Google по света, засегна и България

Проблем със самолета на Педро Санчес

Проблем със самолета на Педро Санчес

Си поиска от Фицо страната му да насърчи отношенията между Китай и ЕС

Си поиска от Фицо страната му да насърчи отношенията между Китай и ЕС

Звездите, които откриха истинската любов след 40

Звездите, които откриха истинската любов след 40

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Ексклузивно

Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Преди 14 часа
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Ексклузивно

Почина световноизвестният българин Тед Попов

Преди 13 часа
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Ексклузивно

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Преди 16 часа
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Ексклузивно

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Преди 19 часа

Виц на деня

Човек с много приятели, е богат! Човек с много комшийки е информиран!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

МВнР успокои: Няма пострадали българи при инцидента с атракцион в Лисабон

МВнР успокои: Няма пострадали българи при инцидента с атракцион в Лисабон

България Преди 22 минути

Компетентните власти продължават процедурите по идентификация на жертвите

Ако правите това в тоалетната, рискът от хемороиди скача с 46%

Ако правите това в тоалетната, рискът от хемороиди скача с 46%

Любопитно Преди 27 минути

„Като цяло бих препоръчал да се опитате да ограничите изхожданията до най-много 10-15 минути, за да намалите риска от хемороиди“

Нарасна броят на жертвите при инцидента с атракцион в Лисабон

Нарасна броят на жертвите при инцидента с атракцион в Лисабон

Свят Преди 42 минути

Сред 21-те ранени при вчерашния инцидент има много много чужденци, които са били в популярния сред туристите фуникуляр

22-годишна жена е със счупено ребро след жесток побой в Смолян

22-годишна жена е със счупено ребро след жесток побой в Смолян

България Преди 52 минути

По случая е образувано бързо производство

<p>След парада в Китай: Швеция посочи основната заплаха за Европа</p>

След парада в Китай: Швеция посочи основната заплаха за Европа

Свят Преди 57 минути

Швеция, най-новият член на НАТО, реши да се присъедини към алианса заедно със съседна Финландия след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна

Сватбени фотографи разкриват знаци за развод още в деня на сватбата

Сватбени фотографи разкриват знаци за развод още в деня на сватбата

Любопитно Преди 1 час

Има фини – а понякога и не толкова фини – знаци, които подсказват, че бракът може да е на път към развод, още преди да е сервирана тортата

Съдът остави в ареста 31-годишния учител по физкултура, обвинен в педофилия

Съдът остави в ареста 31-годишния учител по физкултура, обвинен в педофилия

България Преди 1 час

Мъжът е обвинен за това, че през юни и юли 2025 г. в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо дете

<p>Защо отказват помощи за отопление</p>

Защо отказват помощи за отопление

България Преди 1 час

Над 300 000 българи вече подадоха заявления

Започна ремонтът в участъка, където стана тежката катастрофа, при която загина Сияна

Започна ремонтът в участъка, където стана тежката катастрофа, при която загина Сияна

Свят Преди 1 час

Ремонтът ще обхване 6 км от границата с област Ловеч до местността Хумата преди село Телиш

Фараж се срещна с Тръмп в Белия дом

Фараж се срещна с Тръмп в Белия дом

Свят Преди 1 час

Това се случва, след като Фараж беше наречен "фен на Путин"

"Инфлуенсърът на Бог": Карло Акутис ще бъде канонизиран като първия милениал светец

"Инфлуенсърът на Бог": Карло Акутис ще бъде канонизиран като първия милениал светец

Свят Преди 1 час

Той ще бъде канонизиран на 7 септември

Зеленски: Корейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен

Зеленски: Корейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен

Свят Преди 1 час

Заплахата от Северна Корея е несравнима с тази от Русия, добави той

Крал Чарлз III

Крал Чарлз даде нова информация за здравето си

Любопитно Преди 1 час

В момента лечението на монарха от неназована форма на рак продължава

<p>Най-големият айсберг в света се разпада</p>

Най-големият айсберг в света, A23a, се разпада

Свят Преди 1 час

A23a „следва подобна съдба“ като други мегаберги, като A68 през 2021 г. и A76 през 2023 г.

<p>ПП-ДБ иска оставката на Зафиров във връзка с посещението му в Китай</p>

ПП-ДБ иска оставката на Атанас Зафиров във връзка с посещението му в Китай

България Преди 2 часа

ПП-ДБ са задали серия от въпроси към Атанас Зафиров и към Росен Желязков с цел да разберат в какво качество Зафиров е присъствал на парада в Пекин

Най-дългите аплодисменти във Венеция - успех или клопка по пътя към Оскарите

Най-дългите аплодисменти във Венеция - успех или клопка по пътя към Оскарите

Любопитно Преди 2 часа

Дали аплодисментите вече не излизат извън контрол?

Всичко от днес

От мрежата

Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

dogsandcats.bg

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg
1

Спокойно време с усещане за късно лято

sinoptik.bg
1

Доброволци почистиха Берковския Балкан

sinoptik.bg

3 китайски зодии, които привличат изобилие и късмет през септември 2025 г.

Edna.bg

Ето я „Кралицата на кетамина“, която се призна за виновна за смъртта на Матю Пери (СНИМКИ)

Edna.bg

Испания хвърля всичките си звезди срещу България

Gong.bg

Керкез вади тежката артилерия за първа победа в efbet Лига

Gong.bg

Google се срина

Nova.bg

Бабата на обвинения за катастрофата с трамвай: Каза ми, че се е опитал да го спре

Nova.bg