България

"Първоначално помислих, че е вълк": Човекът, заснел черния леопард край Дупнишко

"Животното мина на около десетина метра от мен", твърди Светослав Кавдански

4 септември 2025, 08:34
Премиерът Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет

Премиерът Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет
Отсечките за средна скорост - къде има тол камери

Отсечките за средна скорост - къде има тол камери
Правителството на Тръмп сезира Върховния съд по въпроса за митата

Правителството на Тръмп сезира Върховния съд по въпроса за митата
Бабата на обвинения за трамвая: Добро дете - опитал се да го спре, после се скрил

Бабата на обвинения за трамвая: Добро дете - опитал се да го спре, после се скрил
НС изслушва премиера за GPS смущенията на полета на фон дер Лайен

НС изслушва премиера за GPS смущенията на полета на фон дер Лайен
Нов протест на

Нов протест на "Правосъдие за всеки"
Почина майката на 4-годишния Мартин, пометена от АТВ в Слънчев бряг

Почина майката на 4-годишния Мартин, пометена от АТВ в Слънчев бряг
Мистериозният черен леопард е заснет в Дупнишко?

Мистериозният черен леопард е заснет в Дупнишко?

Н ов сигнал за черния леопард, но не от Шумен, а от района на Дупница. В сряда беше разпространен клип от дупнишкото село Крайници, на който се вижда животно, приличащо на голяма черна котка.

Светослав Кавдански е човекът, заснел кадрите. Той разказа в ефира на NOVA, че след 20 часа във вторник, след като се прибрал от работа, излязъл да потича. Този път обаче по време на обичайната си тренировка не бил придружен от кучето си.

Мистериозният черен леопард е заснет в Дупнишко?

„Малко след селото в полето притича някакво черно животно, което измина доста дълго разстояние за кратко време. За сравнение кучето ми е 30-килограмов питбул, а това животно беше поне толкова голямо. Извадих телефона, за да го заснема. Животното беше на около десетина метра от мен. Явно гонеше някаква плячка. Първоначално помислих, че е някакъв вълк”, посочва той.

Има ли пресни следи от опасния хищник, издирван в района на Шуменското плато

Светослав подчерта, че макар животното да не му обърнало внимание, той побързал да се прибере вкъщи и да уведоми кмета на селото и полицията.  На заснетите от него кадри той разпознал специфичната походка на голяма черна котка.

„Разпитаха ме от полицията. Разследващите казаха, че тревата в полето е била около 30 сантиметра. Това ме навежда на мисълта, че животното е било високо около 50-60 сантиметра, защото беше над растителността”, заяви той.

Източник: NOVA    
Черен леопард Дупница Крайници Голяма черна котка Светослав Кавдански Заснет клип Полиция Сигнал за животно Диво животно Шумен
По темата

Бабата на обвинения за трамвая: Добро дете - опитал се да го спре, после се скрил

Бабата на обвинения за трамвая: Добро дете - опитал се да го спре, после се скрил

Тръмп за мира: Няма да се откажа, касапницата трябва да спре

Тръмп за мира: Няма да се откажа, касапницата трябва да спре

"Първоначално помислих, че е вълк": Човекът, заснел черния леопард край Дупнишко

Дядо прибра грешно дете от детската градина в Сидни

Дядо прибра грешно дете от детската градина в Сидни

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Volkswagen Polo се завръща като EV, ще има и GTI версия

Volkswagen Polo се завръща като EV, ще има и GTI версия

Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Ексклузивно
Ексклузивно

Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Преди 11 часа
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Ексклузивно
Ексклузивно

Почина световноизвестният българин Тед Попов

Преди 10 часа
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Ексклузивно
Ексклузивно

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Преди 13 часа
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Ексклузивно
Ексклузивно

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Преди 16 часа

Последни новини

Григор Димитров става посланик на Световното за спортисти със Синдром на Даун в София

Григор Димитров става посланик на Световното за спортисти със Синдром на Даун в София

България Преди 16 минути

Димитров се срещна и с единствения български тенисист със Синдром на Даун – Пламен Павлов от Ямбол

Тунис осъди убийството на тунизиеца, ранил петима в Марсилия

Тунис осъди убийството на тунизиеца, ранил петима в Марсилия

Свят Преди 46 минути

Тунис възнамерява да „предприеме всички мерки за защита на правата на починалия и на неговото семейство“

<p>Ето кои двама велики Божии угодници почитаме днес</p>

Днес почитаме паметта на пророк Моисей и свещеномъченик Вавила

Любопитно Преди 1 час

На 4 септември православните християни си спомнят за пророк Моисей и мъченик Вавила

<p>Мъж с АТВ загина след зверски удар в гараж&nbsp;</p>

Мъж загина при катастрофа с АТВ в Пловдив

България Преди 1 час

Тепърва ще се изяснява причината за настъпилата трагедия

<p>Русия коментира заглушаването на GPS системата на самолета, с който летя фон дер Лайен</p>

"Фалшиви твърдения": Русия коментира заглушаването на GPS системата на самолета, с който летя фон дер Лайен

Свят Преди 2 часа

Захарова повтори, че Русия смята за "абсолютно неприемливи" исканията на Зеленски, които трябва да бъдат обсъдени днес на среща на Коалицията на желаещите

<p>Тръмп незаконно е спрял средствата за Харвард&nbsp;</p>

Съдия: Тръмп спря незаконно средствата за Харвард

Свят Преди 2 часа

Още три университета от Бръшляновата лига сключиха сделки с властите

Наследниците на открадната от нацистите картина я предадоха на Аржентина

Наследниците на открадната от нацистите картина я предадоха на Аржентина

Свят Преди 2 часа

Картината е отнета от холандския галерист Жак Гудстикер

"Хамас" е готов за всеобхватна сделка за Газа

"Хамас" е готов за всеобхватна сделка за Газа

Свят Преди 2 часа

Заявленията на групировката дойдоха малко след като Тръмп призова палестинската групировка да освободи всички 20 заложници

<p>Ден на траур в Португалия</p>

Ден на траур в Португалия след дерайлирането на атракцион в Лисабон

Свят Преди 2 часа

Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза изрази съболезнования на близките на жертвите

Android получава нови функции за по-лесно писане

Android получава нови функции за по-лесно писане

Технологии Преди 3 часа

Те ще помагат и за споделянето на файлове

Вечеря за 200 евро, апартамент за 100: Скъпо ли е в Хърватия

Вечеря за 200 евро, апартамент за 100: Скъпо ли е в Хърватия

Любопитно Преди 3 часа

Дълго време Хърватия се смяташе за евтина дестинация, но през последните години това се промени

Дженифър Анистън разкри тайната си за грациозно остаряване

Дженифър Анистън разкри тайната си за грациозно остаряване

Любопитно Преди 3 часа

Звездата от „Приятели“ отдава външния си вид на „оптимизъм“ и „позитивизъм“

Цар Калоян

4 септември: Главата на краля на Солун става трофей за цар Калоян

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Версай в Унгария: Откъде са парите за луксозното имение на Орбан?

Версай в Унгария: Откъде са парите за луксозното имение на Орбан?

Свят Преди 3 часа

„Ако това е селскостопанско имение, то аз трябва да съм папата“

<p>Топло, но облачно в четвъртък -&nbsp;може да вали</p>

Топло, но облачно в четвъртък - може да вали

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Тръмп и Зеленски ще говорят утре за санкции срещу Русия

Тръмп и Зеленски ще говорят утре за санкции срещу Русия

Свят Преди 12 часа

Това съобщи представител на Белия дом

Всичко от днес

Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

dogsandcats.bg

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg
1

Спокойно време с усещане за късно лято

sinoptik.bg
1

Доброволци почистиха Берковския Балкан

sinoptik.bg

Николина Чакърдъкова на 56 и с 5 разкошни внучета (СНИМКИ)

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 4 септември, четвъртък

Edna.bg

Страхотно! Никола Цолов ще кара във Формула 2

Gong.bg

Синер пребори без проблеми Музети за нов исторически 1/2-финал на US Open

Gong.bg

Бабата на обвинения за катастрофата с трамвай: Каза ми, че се е опитал да го спре

Nova.bg

Пред NOVA: Говори човекът, заснел черния леопард край дупнишкото село Крайници

Nova.bg