За да се отърве от наемател, германец стигна до срутване на къщата си

С лед продължителен конфликт с наемателя си, собственик на къща в западногерманския град Геролщайн използва багер, за да пробие дупки в собствената си сграда, съобщи ЗПА.

Полицията съобщи, че наемателят със сигурност е бил в къщата, когато собственикът започнал да я разбива, но за щастие не е пострадал. След интервенцията сградата вече не е годна за обитаване и може всеки момент да се срути.

На снимка, разпространена от полицията, се вижда частично разрушена външна стена и огромна дупка в покрива над нея. Полицията е започнала разследване след инцидента, станал в петък.

A landlord in the German town of Gerolstein partially tore down his property while the tenant was still inside.https://t.co/wrytcWMHmO