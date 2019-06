Р уснаци питат, Владимир Путин отговаря. За 17-ти път има "Пряка линия" с президента на Русия. По време на нея той отговаря на въпроса на жители на Русия. Според самия Путин основните въпроси са свързани със здравеопазването, екологията и жизненото равнище.

Хакерска атака

Колцентърът на директната линия с руския президент Владимир Путин е подложен на масирана кибератака от точки, извън границите на страната, но е била отразена, съобщи в директен ефир една от водещите на мероприятието, предава РИА Новости.

"Нашият колцентър току що бе подложен на масирана DDoS-атака от чужбина. Очевидно, прекъсванията във видео позвъняванията са били свързани с това, но ние успяхме да я отразим. Работата на приложението е възстановена. Продължаваме да приемаме обаждания“, съобщи една от водещите на директната линия.

Заплатите на руснаците

Руският президент Владимир Путин обеща увеличаване на разходите за социални програми като част от усилията на правителството за модернизация, предаде Асошиейтед прес.

Реалните доходи на гражданите са се понижавали в продължение на няколко години, като най-големият спад е бил през 2016 година. Сега обаче доходите постепенно се повишават, каза Путин, цитиран от ТАСС.

Темпът на растеж на реалната работна заплата към май 2019 г. е достигнал 2,8 на сто, уточни той.

По думите му от началото на годината повишението на заплатите е достигнало до 44 милиона души.

Увеличаването на производителността на труда и развитието на икономиката са главни условия за повишаване на жизнения стандарт, каза Путин.

Viewer writes to Putin (bottom right):”Only one question: when will you go away?” pic.twitter.com/cee28Vhltx