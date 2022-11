Хакери удариха сайта на ЕП след като обяви Русия за спонсор на тероризма

У ебсайтът на Европейския парламент беше атакуван от хакери малко след като депутатите одобриха резолюция, в която Русия бе наречена "държавен спонсор на тероризма", съобщиха официални лица.

ЕП обяви Русия за спонсор на тероризма

Говорителят на парламента Жауме Дух посочи в Туитър, че сайтът е бил обект на "DDOS атака", чиято цел е била да наложи на сайта високи нива на трафик извън парламента, което да наруши работата на мрежата.

По-рано днес Европейскияъ парламент обяви Русия за държава спонсор на тероризма с 494 гласа "за", 58 "против" и 44 "въздържал се".

🚨The availability of @Europarl_EN website is currently impacted from outside due to high levels of external network traffic.

This traffic is related to a DDOS attack (Distributed Denial of Service) event.

EP teams are working to resolve this issue as quickly as possible.