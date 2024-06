Губернаторът на Мериленд помилва 175 000 присъди за марихуана

Г убернаторът на Мериленд Уес Мур помилва повече от 175 000 присъди за марихуана с обширна изпълнителна заповед. Това засяга обвиненията за престъпления за хора, които са признати за виновни за притежание на малки количества марихуана.

Повече от 150 000 от помилваните присъди са престъпления за просто притежание на канабис, а други 18 000 престъпления са за употреба или притежание с намерение за употреба на средства за наркотици.

Maryland Gov. Wes Moore signed an executive order Monday that will pardon 175,000 marijuana-related convictions. https://t.co/5czYXkptCc

„Днес правим голяма стъпка в въвеждането на политики, които могат да обърнат вредата от миналото и да ни помогнат да работим заедно за изграждането на по-светло бъдеще“, каза губернаторът на пресконференция в понеделник. "Това е наистина голяма работа."

Мур каза, че криминалните досиета са били използвани, за да се попречи на хората да получат работа, жилище и образование.

Балтимор Сити съставлява около 25% от помилваните присъди, каза кабинетът на губернатора.

„Наследството, което войната срещу наркотиците остави върху нашия град Балтимор – и много места в страната като него – все още е интуитивно и осезаемо“, кметът на Балтимор Брандън Скот.

„Ние все още виждаме и усещаме раните всеки ден в живота, семействата и общностите, които бяха разрушени и разрушени. Днешното действие за помилване на тези повече от 175 000 присъди е стъпка към изцелението. За тези, които получават помилванията – което включва хиляди и хиляди на жителите на Балтимор – това ще промени живота."

Maryland Gov. Wes Moore signed an executive order to issue more than 175,000 pardons for marijuana convictions pic.twitter.com/rMqxunGfoY