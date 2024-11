Говорителят на „Хизбула“ бе убит при израелски удар в Бейрут

Г оворителят на „Хизбула“ Мохамед Афиф е бил убит днес при израелски удар по гъстонаселен район на Бейрут, предаде Асошиейтед прес като се позова на представител на проиранското движение.

Our Media Chief Mohammad Afif Achieved Martydom.

The Death He Always Wished.

💔💔 pic.twitter.com/xJp0Ye7xTe