Голям горски пожар бушува край Берлин, евакуират хора

С илни ветрове раздухаха горски пожар на около 70 км югозападно от Берлин, предаде ДПА.

Около 20 души, живеещи в района, са били евакуирани, а други са били предупредени, че може да се наложи да напуснат домовете си. По-рано говорител на пожарната заяви, че площта, обхваната от пламъците, е достигнала “около 100-110 хектара”, като се разпространяват на юг-югоизток.

Голям горски пожар в гориста местност край Берлин

A wildfire burning in a forested area south-west of Berlin has spread further but the flames are growing weaker, a fire brigade spokesperson said. https://t.co/rYMthmiPIj