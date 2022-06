Десетки загинали и много ранени в огромен пожар в Бангладеш

Н ай-малко 49 души загинаха при огромен пожар в депо за контейнери в Бангладеш близо до пристанищния град Читагонг, на 216 километра южно от столицата Дака. Над 450 човека са ранени. Сред загиналите са и петима пожарникари. В склада, където се съхранявали контейнерите, са работили около 600 души.

Десетки жертви на пожар в Бангладеш

Това е поредната злополука, която свидетелства за ниските промишлени стандарти за безопасност в южноазиатската страна.

Пожарникари се борят да овладеят огнената стихия. Властите предупреждават, че броят на жертвите и ранените може да нарасне.

Пожарът се разразил около полунощ след взривове в контейнер, пълен с химикали.

Над 100 души загинаха в пожар в Бангладеш

Депото е на нидерландско-бангладешката компания "Би Ем Инланд". В него е имало около 5000 контейнера. Там се обработвали товари за експорт и внос.

35 Killed In Huge Fire At #Bangladesh Container Depot, Over 450 Injured https://t.co/kGd6Ezf0h6 pic.twitter.com/H3SNP1lGDr