Глобиха "Фокс нюз" с 1 млн. долара за сексуален тормоз

К омисията по човешките права на град Ню Йорк глоби телевизия "Фокс нюз" с 1 милион долара - най-голямата глоба в нейната история, за нарушаване на законите срещу сексуален тормоз и накърняване трудовите права на служителите, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В рамките на споразумение, свързано със съдебния спор,

обявено вчера, телевизията се е съгласила също да въведе задължително обучение срещу сексуален тормоз за базираните си в Ню Йорк служители и сътрудници, както и временно да се откаже от политиката, изискваща от хората, които твърдят, че са жертва на злоупотреби, да прибягват до задължителен съдебен арбитраж.

