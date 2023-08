Фронтменът на „The Band“, Роби Робъртсън почина на 80 години

Р оби Робъртсън, соло китарист и автор на песни на рок групата „The Band“, почина в сряда на 80 години, предадоха световните осведомителни агенции.

Роденият в Канада Робъртсън е починал в Лос Анджелис, заобиколен от семейството си, „след дълго боледуване“, се казва в официално изявление.

От годините, в които са били основна подгряваща група на Боб Дилън, до собствената си слава като въплъщение на класически рок, съчетан с виртуозност, „The Band“ оказват огромно влияние върху популярната музика през 60-те и 70-те години на миналия век. Групата свири на фестивала "Удсток" през 1969 г., недалеч от мястото, където живеят и работят музикантите, като става достатъчно интересна, за да се появи на корицата на списание „Тайм“.

Чрез втория за групата и 16-и за Боб Дилън албум „Basement Tapes“ от 1967 г., и чрез собствените си албуми, „The Band“ е широко призната за основоположник на коренното американско направление в модерната музика, съчетаващо фолк, рок, джаз и кънтри. Ерик Клептън се разделя с британската си супергрупа „Крийм“ и заминава за Удсток с надеждата, че ще може да се присъедини към „The Band“. Групата оказват влияние върху различни класически рок албуми - от „Workingman's Dead“ на „Грейтфул Дед“ до „Tumbleweed Connection“ на Елтън Джон. Песните на „The Band“ са изпълнявани от Арета Франклин, Джоан Бейз, „Стейпъл сингърс“ и много други.

