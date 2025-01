Ескорт разкрива тайните на световния елит в Давос

Е скорт от най-висока класа разказа какво се случва зад затворени врати на Световния икономически форум в Давос, включително какво наистина мислят богатите за изменението на климата.

Саломе Балтус, на 40 години, е ескорт от най-висока класа и автор от Берлин, която е пътувала до Давос, Швейцария, за да се срещне с клиенти по време на Световния икономически форум, пише „Дейли Мейл“ (Daily Mail). Тази година Саломе се срещна с клиент в Цюрих, за когото каза, че „може би“ е планирал да отиде на WEF, но тя запази мълчание относно обстоятелствата на срещата, тъй като дискретността се цени преди всичко друго в нейната работа.

