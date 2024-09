ЕС отговори на заплахите на Путин

Р ешително отхвърляме заплахите на (руския президент Владимир) Путин, заяви днес говорител на Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност по повод изказване, свързано с употребата на ядрено оръжие от руска страна.

Не за първи път Путин залага на ядрения арсенал. Това е поредна проява на безотговорно и неприемливо поведение, което показва на целия свят и особено по време на срещата на ООН, че е готов да играе с ядрената карта, каза говорителят. Решително отхвърляме тези заплахи, добави той.

