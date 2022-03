Н а срещата на върха в Брюксел лидерите на ЕС одобриха първата отбранителна стратегия на общността - "Стратегически компас на ЕС", която включва създаването на Сили за бързо реагиране на ЕС с численост 5000 военнослужещи.

Джонсън: Изпращаме нов контингент от 150 военни в България

Това се казва в изявление, публикувано днес в Брюксел от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел.

НАТО предостави данни за изнесеното присъствие по Източния фланг

"Стратегически компас" вече е одобрен от всички държави-членки, имаме план за предприемане на реална стъпка за развитие на европейската отбрана и сигурност. Нашата задача сега е да я приложим бързо и пълноценно на практика", каза Борел.

With the #StrategicCompass, we have an ambitious plan endorsed by all 27 EU leaders for a leap forward on security and defence.



I will be relentless in pushing everyone towards results.



Europe is in danger – we need to act. Read my blog post: https://t.co/0qkKByiWpb pic.twitter.com/FcDPWF29gH