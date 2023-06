Експлозия в жилищна сграда в Киев: Двама пострадали, 18 евакуирани

Д вама души са пострадали при експлозия в 16-етажна жилищна сграда в Киев, заяви кметът Виталий Кличко, предаде ТАСС.

"В резултат на експлозията гори 16-етажна сграда в Днепърския район на столицата. Всички специалисти работят на място. В момента двама души са настанени в болница", написа той в канала си в Telegram.

Huge explosion seen in sky over Ukraine's capital Kyivhttps://t.co/TwBcexXHZJ pic.twitter.com/Flxau5ynWc