Е ксплозия на газ разруши част от търговски център в американския щат Флорида. Властите потвърдиха, че има много ранени.

На снимки и видеоклипове в социалните мрежи се виждат разрушения и множество отломки в голям периметър около сградата, в град Плантейшън, в южната част на Флорида.

Местната пожарна команда обяви, че става въпрос за експлозия на газ и призова хората да избягват района.

Debris everywhere following gas explosion in Plantation; University Drive is closed. pic.twitter.com/QxVvj0Mrkt

Police are responding to a major explosion at a shopping center in Plantation, Florida https://t.co/2QK7bkTl1B pic.twitter.com/hMY5QI4L7u

PLANTATION EXPLOSION: Officials have not yet released details on how many injuries occurred after a gas explosion at The Fountains shopping center in Plantation – https://t.co/21ds3fW4iq pic.twitter.com/sKylgUUMRd