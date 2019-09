Е дин човек загина, а 33 бяха ранени днес, след като пътнически влак се блъсна в камион в японския град Йокохама, предаде Франс прес.

Катастрофата стана в 11.40 часа местно време на ж.п. прелез между две гари.

След катастрофата камионът се е запалил, докато пътниците бягали от дерайлирания влак, а камионът се е запалил. Починал е водачът на камиона.

Полицията и спешните служби проучват причините за произшествието.

VIDEO: The wreckage of a train and truck collision in Japan’s Yokohama city near Tokyo on Thursday. Carriages derailed and windows were shattered (📹: TV Tokyo/Reuters) https://t.co/mJYNeIsxSo pic.twitter.com/Pf9wz7lP10