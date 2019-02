В лак катастрофира и предизвика пожар на централната гара „Рамзес” в египетската столица Кайро. Броят на загиналите приинцидена достигна 25 души, предадоха световните агенции, позовавайки се на информация от местните власти.

„Очаква се броят на жертвите да нарасне”, каза Мохамед Саид, директорът на Железничарската столица в Кайро. Той съобщи и за 47 ранени. Главният прокурор на Египет Набил Садик изпрати на гарата специален екип, който да разследва инцидента.

Все още няма официална информация каква е причината на злополуката.

По данни на телевизия „Ал Хадас” локомотив, чиито спирачки отказали, се ударил с голяма скорост в платформа на гарата, при което избухнал силен пожар. Огънят обхванал една от сградите на гарата и вагони на пътнически влак, намиращ се на съседната платформа.

That's not a horror movie

That's real

My heart hurts right now

That's train station near from my house #Egypt pic.twitter.com/ZXRd5fcWsO