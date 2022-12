Серийният убиец "Змията" излиза от затвора предсрочно по здравословни причини

Ф ренският сериен убиец Шарл Сображ, извършил поредица убийства в Азия през 70-те години на миналия век и послужил като прототип за сериала "Змията" на Netflix, се очаква да излезе на свобода от затвор в Непал, предаде Франс прес.

Върховният съд на страната постанови, че 78-годишният Сображ, който е в затвор в хималайската страна от 2003 г. за две убийства на северноамерикански туристки, трябва да бъде освободен предсрочно по здравословни причини.

Ръководството на затвора заяви пред АФП, че щом получи съответните съдебни документи, ще предаде французина на имиграционните власти. Съдът нареди той да бъде експулсиран в срок от 15 дни.

Убиецът има нужда от операция на отворено сърце и ще бъде освободен в съответствие с непалски закон, позволяващ да бъдат пускани на свобода приковани към леглото затворници, които вече са излежали три четвърти от присъдата си, посочиха съдиите.

Френски гражданин с виетнамско и индийско потекло, Сображ започва да пътува по света в началото на 70-те и пристига в тайландската столица Банкок.

Представяйки се за търговец на скъпоценни камъни, той се сприятелява със своите жертви, много от които са западни туристи, живеещи като хипита, след което ги дрогира, ограбва и убива.

През 1975 г. той се замесва в първото си убийство - на млада американка, чието тяло е намерено на плажа, облечено в бикини.

Наричан "убиецът по бикини", в крайна сметка той е свързан с над 20 убийства.

Другият прякор на Сображ - "Змията", идва от способността му да приема други самоличности, за да избегне правосъдието.

Той е арестуван в Индия през 1976 г. и в крайна сметка прекарва 21 години в затвора там, с кратка пауза през 1986 г., когато бяга и е заловен отново в индийския крайбрежен щат Гоа.

Освободен през 1997 г., Сображ се връща в Париж, но през 2003 г. се появява в Непал. Забелязан е в туристическия квартал на Катманду и е арестуван.

На следващата година местен съд там му издава доживотна присъда за убийството на американската туристка Кони Джо Бронзич през 1975 г.

Десетилетие по-късно той е признат за виновен и в убийството на канадската спътничка на Бронзич.