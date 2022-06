Еди Рама: Току-що получих обаждане от Бойко Борисов

„Току-що получих обаждане от Бойко Борисов. Нямах достатъчно думи за благодарност за добрата му идея да ми се обади, но мога да му благодаря за водещата му роля за премахването на ветото в парламента!”

Рама към МВнР: Вдигнете ВЕТОТО или свикнете с мен

Това обяви премиерът на Албания Еди Рама след решението на българското Народно събрание да даде мандат на Министерски съвет да одобри предложението на Френското председателство на Съвета на ЕС за започване на преговори с Република Северна Македония и Албания за присъединявано им към Европейския съюз.

Еди Рама: Позор! България държи за заложници две страни от НАТО

Албанският премиер допълни: „Истински приятел, истински лидер. Неговата партия ГЕРБ и другите спасиха лицето на България и ЕС! Сега ЕС трябва да действа бързо!”

Just got a call from @BoykoBorissov. I couldn't thank him enough for his kind thought to call me,but could thank him for his defining role in getting rid of the VETO in parliament! Real friend,real leader.His party GERB&Others saved the face of Bulgaria&EU!Now EU should act fast!