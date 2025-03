Джъстин Трюдо се просълзи на пресконференция на фона на митническата война със САЩ

Д жъстин Трюдо се просълзи по време на пресконференция в четвъртък, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп прекара седмицата, измъчвайки го с тарифна война в последните му дни като министър-председател на Канада, пише Daily Mail .

САЩ наложиха 25% мита върху всички стоки, внасяни от Мексико и Канада, вкарвайки страната в търговска война във вторник.

Но само дни по-късно Тръмп отмени икономическия си шамар, като каза, че стоките, които са в съответствие със Северноамериканското споразумение за свободна търговия, не се тарифират до 2 април и очевидно обмисля подобно освобождаване за Канада.

