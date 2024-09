Джакпотът в американската лотария "Мегамилиони" нарасна до 681 милиона долара

С лед почти три месеца без победители, джакпотът в американската лотария "Мегамилиони" продължава да расте. Той нарасна до приблизително 681 милиона долара, един от най-големите в историята на играта.

За последен път той беше спечелен в началото на юни. Играч от Илинойс спечели 552 милиона долара. Оттогава е имало 25 тегления, но нито един не е спечелил джакпот. Шансовете за спечелване на джакпота са 1 към 302 575 350, посочва CBS News.

