Двама тийнейджъри са обвинени в убийството на актьора Джони Уактор

Д вама тийнейджъри са обвинени в убийство заради стрелбата по американския актьор Джони Уактор.

37-годишният актьор беше застрелян, след като прекъснал трима крадци, докато се опитвали да откраднат катализатора от колата му в центъра на Лос Анджелис на 25 май.

Крадци застреляха актьора Джони Уактор

Робърт Барцело и Серхио Естрада, и двамата на 18 години, бяха обвинени във Върховния съд на окръг Лос Анджелис в понеделник, съобщи окръжният прокурор Джордж Гаскон на пресконференция. Друг 18-годишен младеж, за когото властите твърдят, че е бил с тях, Леонел Гутиерес, е обвинен в кражба и опит за грабеж.

Четвъртият, 22-годишният Франк Олано, е обвинен в съучастие след извършване на престъплението.

И четиримата мъже са били арестувани в четвъртък.

37-годишният Уактор е най-известен с ролята си на Брандо Корбин в дългогодишната американска сапунена опера „General Hospital“ между 2020 и 2022 г.

Полицията съобщи, че Уактор е излязъл от бар на покрива в центъра на Лос Анджелис, когато е видял трима мъже, които са задигнали катализатора от колата му.

Служителите твърдят, че единият от тях е стрелял по него без провокация и го е убил.

Мъжете избягали с кола, а Уактор бил откаран в болница, където по-късно бил обявен за мъртъв, съобщи полицията.

