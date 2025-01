Два трамвая се удариха в Страсбург

Д ва трамвая се сблъскаха в тунел в източния френски град Страсбург в събота, ранявайки 20 души, съобщиха властите.

"Двадесет души" са ранени, каза говорител на префектурата, като добави, че причината за инцидента все още не е установена.

pic.twitter.com/xFqHnobV5V

🚨BREAKING: TRAM COLLISION IN FRANCE LEAVES 20+ INJURED



2 trams collided at a station in Strasbourg, France, near the border of Germany, leaving dozens injured.



Emergency services are on site, cause is unknown. Source: CNN, BBO, CNews