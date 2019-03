Г ерманец беше осъден на доживотен затвор, защото тровил колегите си, като слагал живак и други опасни субстанции в сандвичите им в продължение на няколко години.

В резултат на това млад мъж изпаднал в кома и получил необратими увреждания на мозъка, а други двама са със сериозни бъбречни проблеми.

Делото се гледаше в съда в Билефелд на над 300 километра западно от Берлин.

Подсъдимият, който е на 57 години, беше признат за виновен по обвинения в опит за убийство. Той получи максимална присъда.

Мъжът, идентифициран като Клаус О., беше арестуван миналия май, след като кадри от охранителна камера показаха как слага подозрителен прах в сандвич на колега в компанията, в която работел в град Шлос Холте-Щукенброк.

При обиск в дома му бе открита и примитивна химическа лаборатория и субстанция, която съдията по делото Георг Цимерман определи като „по-опасна от всички бойни агенти, използвани през Втората световна война”.

Мотивите на Клаус О. остават неясни. По време на процеса той отказа да говори. Прокурори смятат, че просто е искал да види колегите си съсипани във физически план.

В резултат на натравянето с олово и кадмий двама от тях, съответно на 27 и на 67 години, получили хронично бъбречно заболяване, като и при двамата има риск да развият рак. Стажант на 23 години пък изпадна в кома, след като погълнал живак със сандвича си. Той е с трайно мозъчно увреждане.

