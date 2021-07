Десетки ранени при взрив на пазар в Багдад, сред жертвите има и деца

Н ай-малко 25 души са загинали, а около 47 са ранени при днешната експлозия на пазар в иракската столица Багдад, съобщи информационният портал "Шафак нюз".

Експлозията стана на оживен пазар в населения главно с шиити източен район Мадинат-Садр.

Взривът е довел и до значителни разрушения. Изгорели са няколко търговски обекта.

Местните силови структури определиха експлозията като терористичен акт с използването на самоделна бомба.

🚨#Iraq:Massive explosion strikes al-Wuhaylat market in #SadrCity east of #Baghdad.



Initial reports suggest the explosion was caused by an IED. pic.twitter.com/YjXyKMnAtV