Десетки депутати се биха в парламента на Черна гора

О питът в Черна гора да бъде гласуван законопроект за свободата на религиозните общности завърши със сбиване между депутати от управляващата коалиция и от опозиционното движение „Демократичен фронт”.

На видеозаписа от камерите в парламента се вижда как някой хвърля в парламентарната зала балон с газ, а след това опозиционните депутати разбиват един от апаратите за гласуване и започва сбиване, в което се включват около половината народните представители в 81-местното събрание.

Вучич иска „Малък Шенген”, в Косово сочат към Путин

Охраната на парламента изведе принудително опозиционните депутати от залата, след като те заплашиха, че няма да позволят да се гласува законопроектът, който според тях е насочен против Сръбската православна църква.

Опозиционният депутат Славен Радунович съобщи отново в социалните мрежи, че полицията е арестувала всички депутати от „Демократичен фронт” и че техният лидер Милан Кнежевич е пострадал.

Междувременно полицията започна арести на протестиращи срещу спорния законопроект, който предвижда изземване на имущество от Сръбската православна църква.

Първите арести са започнали на Джурджев мост над река Тара. Този стратегически важен обект, съединяващ пътищата между градовете Мойковац, Жабляк и Плевля в северната част на страна, протестиращите блокираха в знак на несъгласие със законопроекта за свободата на религиозните общности.

Митрополията на Сръбската православна църква обяви, че черногорската полиция жестоко е пребила нейния епископ Методий.

„През нощта, по време на протест на моста Джурджевич на река Тара, полицията жестоко преби епископ Диоклийски Методий. Владиката и вярващите бяха повалени на земята и бити с тояги и ритани”, твърдят от митрополията.

„Двама вярващи, които се опитаха да го защитят, бяха ранени. Единият от тях има счупена бедрена кост, другият счупена ключица и бяха откарани в болницата в град Плевля”.

Епископ Йоаникий пък каза, че сръбското духовенство ще продължи борбата и планира да създаде събори за защита на светилищата и земята.

От Сръбската православна църква се опасяват, че след одобряването на съответния закон ще започне изземването на тяхна собственост и прехвърлянето ѝ на черногорската църква.

According to the latest reports, Montenegro police arrested a number of opposition MPs after they tried to prevent the voting on controversial religious law.



Despite the incident and protests outside, the parliament is expected to adopt the law this evening. pic.twitter.com/nDOZ1VGTuG