Депутат опита да угаси с пожарогасител свещите за Ханука в парламента в Полша (ВИДЕО)

Ш окираща сцена се разигра в парламента на Полша. Депутатът от "Конфедерация" Гжегож Браун грабна пожарогасител в опит да угаси свещите за Ханука. Последва суматоха.

„Слагам край на...“, опита се да каже Браун, докато се отдръпва, задушавайки се от праха на пожарогасителя, който не му позволи да завърши речта си.

Събралите се хора бяха помолени да се разотидат. На мястото на инцидента се намираха около десетина души.

