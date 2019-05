О сновен победител на престоящите избори за Европарламент най-вероятно ще стане руският президент Владимир Путин, смята коментаторът на британския в. "Дейли Телеграф" Кон Коглин.

Според него едно от характерните качества на лидера на Русия е да определя възможността за изправяне срещу дори изглеждащи като непреодолими трудности.

Оказал се в ситуация, при която Москва се смята за отхвърлена от международната общност заради отравянето с "Новичок“ в Солсбъри, Путин оценява изборите за Европарламента като възможност да възстанови позициите на Русия в Европа, пише Коглин.

